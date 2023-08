Sold out per il concerto di Robert Plant sulla rotonda di via Pinto: previsti due varchi d'ingresso all'area dello show

È tutto pronto per il gran finale a Bari del Locus Festival 2023, con la prestigiosa esibizione dell'ex cantante dei Led Zeppelin, Robert Plant, prevista per domani sulla rotonda in via Paolo Pinto, nei pressi della Fiera del Levante.

Il concerto è sold out: i biglietti per assistere alla performance della grande rockstar inglese sono esauriti da tempo. Oltre all'ordinanza della Polizia Locale per la gestione dell'ordine pubblico, sono state previste alcune indicazioni logistiche per permettere il regolare accesso degli spettatori alla zona dell'evento.

L'area del concerto avrà due varchi di accesso, entrambi utilizzabili per l'ingresso con biglietto: uno lato Lungomare Starita, e l'altro dal lato Lido San Francesco. Quest'ultimo sarà il più vicino al Parcheggio dedicato di via Verdi, ed ospiterà la biglietteria per eventuali liste prenotazioni.

È possibile acquistare il posto auto nel parcheggio dedicato, al costo di 5 euro, sito in Via Verdi. I ticket sono in vendita esclusivamente online su Ticketone.it sino ad esaurimento posti.

L'apertura biglietteria è prevista per le 19 (Solo per informazioni e ritiro inviti. L'evento è soldout e non ci sono biglietti disponibili). L'apertura porte scatterà quindi alle 19, l'inizio dello show è programmato per le 21.

Per velocizzare l'ingresso, gli organizzatori consigliano di arrivare con il biglietto digitale già aperto sul proprio cellulare, o con la stampa alla mano. In base alle leggi sulla sicurezza agli eventi, il personale potrà effettuare dei controlli all'entrata, e non si potrà entrare nell'area del concerto zaini voluminosi, bottiglie, borracce, e spray di qualsiasi genere inclusi deodoranti e anti-zanzare, nonchè fotocamere o videocamere professionali.

All'interno dell'area concerto è prevista una area drink & food, con prodotti e ingredienti di eccellenza pugliese forniti dai partner del Locus festival Le casse sono provviste di pos ed accettano pagamenti con carta.

Secondo una precisa richiesta ufficiale e contrattuale dell'artista, l'organizzazione dell'evento chiede agli spettatori di non effettuare riprese audio e video del concerto.