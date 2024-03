Il silenzio creativo in classe, a Bari il progetto nelle scuole: "Esercizi di riarmonizzazione psicofisica per controllare l'ansia da interrogazione"

Il silenzio creativo in classe. È questo il titolo del progetto 'scuola in armonia', presentato ieri sera nell'Istituto Lenoci di Bari. L'iniziativa è stata organizzata dalla Issup, la Scuola Internazionale degli studi per la pace odv.

I relatori della serata sono stati il dottor Domenico Scoglietti, Medico e Direttore Culturale e Scientifico della Issup, la professoressa Antonella Nardelli, docente e Coordinatrice della sezione Didattica di pace della Issup, il professore Giuseppe Simonetti, docente e ricercatore musicale presso la Issup.

Il dirigente scolastico dell'Istituto Lenoci, Gaetano Dabbicco e il dottor Raffaele Roncone del Coordinamento Genitori Democratici hanno accolto i relatori nella scuola barese.

"ll progetto 'Scuola in armonia-silenzio creativo in classe', viene proposto in ambito educativo e scolastico a tutte le scuole, pubbliche e private, associazioni, centri sociali che desiderano adottare una didattica che migliori non solo l’apprendimento ma soprattutto potenzi le qualità del singolo studente e la relazione tra docenti e allievi e tra alunni stessi affrontando direttamente il benessere psicofisiologico dello studente e dell’insegnante - si legge in una nota della Issup - Attraverso Il Silenzio Creativo in classe si ottiene un impatto complessivamente positivo sulla diminuzione dello stress e dell’ansia, sull’aumento della creatività e dell’intelligenza, sull’aumento della tolleranza e della resilienza. Il progetto prevede 14 ore per classe da svolgersi durante la mattinata scolastica con una durata di sei settimane. Consiste nel dedicare la mattina (nella prima o seconda ora) dai 10 ai 15 minuti alla pratica degli esercizi di visualizzazione e respirazione che verranno impartiti dagli Esperti Istruttori della Issup. Importanti benefici sono stati riscontrati nelle scuole dove questo progetto è stato svolto. Gli allievi hanno imparato infatti a controllare l’ansia e lo stress in occasione delle verifiche scritte e orali. È stata promossa un’educazione inclusiva, le relazioni tra il gruppo dei pari sono migliorate e in classe è prevalso un clima collaborativo e di rispetto reciproco".