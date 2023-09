Fiera del Levante 2023, è il giorno dell'inaugurazione: cerimonia con Salvini, cancelli aperti al pubblico dalle 14

Prende il via oggi a Bari l'86esima edizione della Fiera del Levante. La consueta cerimonia di apertura si terrà questa mattina alle ore 10.30 nel Centro Congressi del quartiere fieristico. A inaugurare la Campionaria sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, delegato a rappresentare la presidente Meloni, assente per impegni istituzionali.

Ad aprire la cerimonia saranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Pasquale Casillo e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, quindi la chiusura affidata a Salvini.

'La Forza del Levante' è lo slogan scelto per questa edizione 2023 della manifestazione, che si concluderà domenica prossima, 17 settembre. L'apertura al pubblico della Campionaria è prevista a partire dalle 14 di oggi, dopo la cerimonia inaugurale.

Bus e parcheggi: il piano del Comune per la Fiera

Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, Comune e Amtab hanno predisposto come di consueto un piano della mobilità e della viabilità. Sono previsti collegamenti bus speciali per la Fiera, oltre alle linee ordinarie. Sarà possibile lasciare l'auto nei park&ride o utilizzare le aree di sosta in strada che saranno attivate nella zona: QUI TUTTE LE INFO UTILI.

I biglietti: accesso gratis per chi arriva in bici

Il costo del biglietto è di 4 euro. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.

L'offerta della Fiera e il programma degli eventi

Tra espositori commerciali e presenze istituzionali, la Fiera si prepara ad accogliere i visitatori tra riconferme e novità (QUI I DETTAGLI). Tra i grandi 'classici' più gettonati, confermata la presenza della Galleria delle Nazioni e lo spazio dedicato all'enogastronomia. Tra gli stand presenti anche, come ogni anno, quelli delle Forze dell’ordine. Ma ci sarà anche spazio per il divertimento con le attrazioni del Luna Park. Nel corso dell'intera settimana, inoltre, sono previsti spettacoli itineranti per i viali della Fiera, con le esibizioni di musicisti e artisti di strada (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI).