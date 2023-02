La Cometa di Neanderthal e scia dei satelliti Starlink sui cieli pugliesi: il suggestivo scatto nel Barese

Riuscire a catturarli nello stesso scatto era una vera impresa, riuscita grazie all'abilità di un fotografo barese. La notte del 31 gennaio scorso sono state immortalate contemporaneamente sia la Cometa di Neanderthal - che l'ultima volta fu avvistata 50 anni fa - che la scia di Starlink, costellazione di satelliti costruiti dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l'accesso satellitare globale a internet. "L'ho realizzata dalla strada che da Dolcecanto (Gravina) conduce a Poggiorsini - racconta l'autore della foto, il gravinese Piero Amendolara - Siamo praticamente a due passi dal Parco dell'Alta Murgia". Uno scatto che è costato non poco studio, visto che per due serate il fotografo ha provato a individuare la cometa, per poi attendere il momento esatto in cui si allineasse con i satelliti di Starlink. Uno scatto che ha subito conquistato i social.