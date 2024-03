Forte vento sulla città di Bari, rami e cornicioni caduti per strada: decine di interventi dei vigili del fuoco

La città di Bari, dalle prime ore della giornata di domenica, è sferzata da un forte fento di scirocco che non lascia tregua e sta provocando numerosi disagi in varie zone del capoluogo pugliese. La Protezione Civile della Puglia, infatti, aveva emesso un'allerta meteo valida per 24 ore fino alla mezzanotte

Decine le chiamate ai vigili del fuoco per interventi più o meno gravi. Diversi i quartieri interessati, da Japigia al Libertà, fino al San paolo, a San Girolamo, Carrassi e Poggiofranco. Le squadre sono all'opera per rimuovere rami caduti, cornicioni finiti a terra e altre strutture danneggiate. Non si segnalano, al momento, persone ferite.