'Giù le mani da Bari', in piazza del Ferrarese la manifestazione: "Al fianco di Decaro e per la città"

Associazioni, sindacati, esponenti politici e militanti (a cominciare dal Pd), ma anche studenti e cittadini comuni - tanti con la fascia tricolore indosso, come segno di vicinanza al sindaco - insieme in piazza per dire 'Giù le mani da Bari'. Tantissime le persone che questa mattina si sono date appuntamento in piazza del Ferrarese, per la manifestazione nata in risposta alla notizia della nomina di una commissione di accesso nominata da parte del Ministero dell'Interno per valutare l'ipotesi di scioglimento del Comune di Bari.

Una mobilitazione a sostegno del sindaco Decaro, e "in difesa" della città, contro una decisione (quella dell'ispezione antimafia decisa dopo l'operazione della Dda 'Codice Interno' e quanto emerso a proposito di Amtab), che da più parti viene letta piuttosto come una manovra del centrodestra a scopi elettorali, in vista delle Amministrative di giugno.

"La manifestazione di sabato dopo la convocazione del Ministero della commissione che valuterà se commissariare il Comune di Bari è una richiesta di tante associazioni, cittadini e studenti, perfino dei sindaci - ha spiegato la Cgil che, con altre realtà, ha promosso la manifestazione - È la risposta democratica a quello che sarebbe un precedente pericolosissimo di cambiare le regole della democrazia".

"Saremo al fianco delle forze sindacali e di tantissime sigle dell’associazionismo che hanno scelto di mobilitarsi per gridare a gran voce che Bari non si tocca", ha detto nei giorni scorsi Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia, che ha supportato l'organizzazione della manifestazione. "In difesa di questi 20 anni, delle migliaia di persone oneste che li hanno resi possibili, del Sindaco Decaro e delle sue battaglie coraggiose, del futuro che dobbiamo costruire adesso, tutte e tutti assieme. I poteri criminali non possono nulla davanti alla forza della stragrande maggioranza del popolo barese che si ribella quotidianamente contro la Mafia".

Intanto ieri, il centrodestra, in risposta alla conferenza stampa convocata dal sindaco Decaro per difendere il suo operato e quello dell'amministrazione contro la mafia, ha convocato la stampa. "Non abbiamo mai chiesto lo scioglimento del Consiglio comunale", hanno detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il presidente dei senatori di Fi, MaurizIo Gasparri. "Una clamorosa marcia indietro", ha replicato a stretto giro il sindaco Decaro.