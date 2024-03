Commissione d'accesso, Decaro risponde a Gasparri e Sisto: "Clamorosa marcia indietro su richiesta scioglimento Comune"

"Oggi i responsabili di Forza Italia, accusandomi di fare 'commedia', sostengono di non aver mai chiesto lo scioglimento del Comune. Eppure in data 27 febbraio il senatore Gasparri dichiarava testualmente: 'I nostri coordinatori regionali si sono recati al Ministero dell’Interno per ipotizzare lo scioglimento del Comune'. Non conosciamo le ragioni di questa clamorosa marcia indietro ma non possiamo che rallegrarcene. Mi sembra di non essere io quello che fa le commedie". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta le affermazioni del capogruppo di Forza Italia al Senato che oggi pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa sul caso Bari.

"Adesso basta polemiche - conclude Decaro - Chiedano scusa alla città per questo disastro, scelgano il loro candidato e si mettano a fare campagna elettorale secondo le regole democratiche, se le conoscono. Noi, nel frattempo, spalancheremo le porte alla commissione e offriremo tutto il nostro sostegno. Perché non abbiamo nulla da nascondere".