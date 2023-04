Apre il Villaggio contadino di Coldiretti a Bari: bimbi in visita alla 'maxi fattoria' sul lungomare

Apre i battenti questa mattina, con la 'Festa dell'educazione alimentare', il Villaggio contadino di Coldiretti a Bari. La manifestazione, in programma fino al primo maggio sul lungomare Imperatore Augusto, vede oggi la partecipazione di migliaia di bambini, ospiti della 'maxi fattoria' allestita per l'occasione, in cui potranno "riconoscere i ritmi della natura, la vita del mondo animale e il percorso che porta i cibi dai campi alla tavola".

Un appuntamento premiato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e pensato, spiegano gli organizzatori, "per far conoscere il lavoro fatto durante l’anno con le scuole per la formazione alimentare ed ambientale delle nuove generazioni ma anche le opportunità in fattoria per i bambini nell’estate 2023 lungo tutto la Penisola".

Gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti hanno allestito gli spazi per permettere ai piccoli ospiti di mungere le mucche, curare gli animali nella stalla della biodiversità, imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l’orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy.

Assieme a Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, sono attesi in mattinata il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari Antonio Decaro.