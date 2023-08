Nuovo Centro di Salute Mentale nel quartiere Libertà, via libera al progetto: sorgerà nei locali comunali di via Lopez

Un nuovo Centro di Salute Mentale sarà aperto nel quartiere Libertà di Bari. L'Asl del capoluogo pugliese ha individuato gli spazi necessari, in via Davide Lopez 24, nello stesso immobile che il Comune ha messo a disposizione per la realizzazione di una delle cinque Case della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale.

I progetti finanziati con fondi Pnrr (1,3 milioni di euro per la Casa di Comunità e 172mila euro per la Centrale Operativa Territoriale), corrono su un binario parallelo, ma gli ampi spazi disponibili consentono di mettere nero su bianco anche un’idea che la Direzione strategica dell'Asl Bari stava maturando da tempo: restituire a quest’area della città, rimasta sguarnita dopo la tragedia costata la vita alla psichiatra Paola Labriola, un importante presidio per la salute mentale.

L’Area Tecnica della Asl Bari ha infatti valutato positivamente l’adeguatezza dell’infrastruttura nel suo complesso, sia dal punto di vista degli ambienti, sia per quanto riguarda gli standard di sicurezza ottenibili, individuando ben 800 metri quadri utilizzabili oltre ai 1.200 (sui 2mila totali) già destinati ad ospitare le Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale, che sono in una fase avanzata di progettazione. Il direttore dell’Area Tecnica, l'ingegner Nicola Sansolini, nelle scorse ore ha incaricato i suoi tecnici di stilare il Piano di Fattibilità Tecnico Economica, propedeutico all’ottenimento dei fondi necessari alla realizzazione del nuovo Csm, una struttura che assieme alla Casa della Comunità e alla Centrale Operativa costituirebbe un fondamentale polo di Salute pubblica dislocato sul territorio.