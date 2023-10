Inclusione sociale, a Noicattaro parte il progetto 'Power Sport' dedicato a persone diversamente abili

Avviato il progetto sperimentale 'Power Sport', voluto dall’amministrazione comunale di Noicàttaro e realizzato con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio. L'obiettivo del programma è sviluppare un’offerta sportiva che coinvolga nello stesso momento tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro diverse abilità. Sono 33 i partecipanti, tra i 5 e i 40 anni, che hanno scelto una tra le attività sportive proposte entrando direttamente a far parte di un gruppo di pari, seguiti e affiancati da istruttori e tecnici sportivi abilitati al trattamento delle persone con disabilità, a loro volta supportati da educatori.

Pallavolo, tiro con l’arco, pattinaggio, basket, judo e calcio sono le discipline proposte nelle quali, inizialmente per un periodo sperimentale di due mesi, i partecipanti si cimenteranno. Le attività, che cominceranno entro la prima settimana di ottobre, saranno presentate dettagliatamente in concomitanza con l’evento di promozione dello sport 'Oltre la rete: il parco in festa', previsto nelle prossime settimane.

"Un progetto davvero inclusivo in cui lo sport non è centrato sulla prestazione e il risultato tecnico, ma sulla crescita delle autonomie individuali e di gruppo oltre che sullo sviluppo di un livello di socialità e di capacità relazionale alta. La pratica sportiva è un diritto fondamentale per tutti e questo progetto permetterà di promuovere i valori più importanti dello sport: socialità, benessere, divertimento, tempo libero. Siamo fieri di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo per il quale è stato necessario l’impegno di tante persone a cominciare dal vicesindaco e assessore alle Politiche Socio Sanitarie Nunzio Latrofa e la delegata alla pianificazione di strategie/attività relative a disabilità e fragilità Anna Lisa De Caro, il delegato nei rapporti con le associazioni sportive Giacomo Innamorato e gli uffici comunali che hanno gestito tutto l’avvio della procedura", dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.