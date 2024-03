Il rettore del Politecnico di Bari nel comitato Horizon Europe: rappresenterà l'Italia nel programma europeo di ricerca

Sarà il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, il rappresentante dell'Italia nel comitato di Horizon Europe, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione 2021-2027.

Cupertino è stato nominato dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e, come riporta l'Ansa, sarà il delegato italiano nella composizione European Innovation Council (Eic) and European Innovation Ecosystems del Comitato (che si riunisce in diverse composizioni, in base alle materie), a cui è assegnato il compito, si legge in una nota, di "identificare e sostenere tecnologie basate su un'innovazione rivoluzionaria e dirompente», che abbiano un potenziale di crescita a livello europeo ed internazionale, per diventare leader di mercato".

Con un budget totale di 95,5 miliardi di euro, Horizon Europe rappresenta "il più vasto" programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. Oltre 20 miliardi sono destinati la ricerca e lo sviluppo di tecnologie pulite, 11,5 miliardi per le biotecnologie e i medicinali e 19,3 miliardi per le tecnologie digitali.

"Sono molto grato al ministro Bernini per questo incarico - commenta il rettore Cupertino - perché mi consente di portare a livello europeo l'esperienza accumulata in materia di ricerca e innovazione e nella costruzione di network, che favoriscono lo sviluppo di nuova impresa". Una delle missioni principali di Cupertino nel Comitato di Horizon Europe sarà migliorare "i risultati dell'European Innovation Council nell'attività di sostegno alle singole aziende (piccole e medie imprese, start-up, spin-out) per portare le loro innovazioni sul mercato e sostenerne una rapida fase di crescita".