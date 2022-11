Sanità, il sottosegretario Gemmato promette maggiori investimenti: "Prematuro quantificare la risorse, Governo impegnato dal caro energia"

"È un momento particolare, l'agenda del nostro Governo è dettata sostanzialmente dal caro energia e da tutto ciò che è legato ad esso, ieri in Consiglio dei ministri è stato fatto un grande investimento per ridurre le bollette alle famiglie e alle aziende, ora le misure relative alla sanità sono importanti, sicuramente sono in cima alla lista delle attenzioni del Governo, ma riuscire a quantificare oggi le risorse mi sembra prematuro". Sono queste la parole del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, raccolte da Adn Kronos, durante la cerimonia di consegna del 'Caduceo d’Oro 2022' organizzata oggi a Bari dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti del capoluogo pugliese e della Bat.

L'esponente politico barese, inserito da pochi giorni nella squadra del Governo Meloni, ha ribadito, oggi durante l'evento organizzato dai farmacisti, che è comunque previsto un aumento delle risorse finanziarie nazionali dedicate alla Sanità. Gemmato è ritornato sulla polemica a distanza con il governatore pugliese Emiliano che è contrario al reintegro in servizio dei medici no vax. Secondo il sottosegretario, la legge pugliese contro il ritorno al lavoro dei medici che non hanno effettuato la vaccinazione anti Covid è pretestuosa perché riguarderebbe solo 10 operatori sanitari: "Emiliano si diverte a parlare di queste 10 persone e sposta così l'attenzione rispetto ai tanti problemi che la sanità pugliese ha in questo momento, ma non è mia intenzione alimentare questa polemica. Io voglio bene al mio presidente di Regione che è simpatico, intelligente e comunicativo".