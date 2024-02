Teatro Margherita ed ex Mercato del Pesce passano al Comune di Bari: "Completiamo il Polo dell'Arte Contemporanea"

Comune di Bari, Agenzia del Demanio e Segretariato regionale del Ministero della Cultura (MiC) hanno siglato l'accordo definitivo per il passaggio del teatro Margherita e dell'ex mercato del Pesce all'amministrazione del capoluogo pugliese. Un'intesa che chiude un lunghissimo iter burocratico, cominciato diversi anni fa con vari passaggi intermedi e l'inizio dell'apertura effettiva al pubblico dei due luoghi, trasformati in spazi espositivi e per la fruizione culturale, nell'ambito del progetto del Polo dell'Arte Contemporanea di Bari. Le firme sull'accordo sono state apposte dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, dalla segretaria regionale del Ministero della Cultura, e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Antonio Ottavio Ficchì.

L'intesa vede il passaggio gratuito dei due monumenti nelle disponibilità del Comune di Bari: una circostanza resa possibile dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 85 del 2010. In questo caso, il Comune acquisisce il bene assicurandone un suo utilizzo attraverso eventi e altri appuntamenti. Gli stessi uffici di Palazzo di Città saranno tenuti, ogni anno, a produrre una relazione sulla valorizzazione del bene e vi sarà anche un monitoraggio da parte del MiC: "Per l'operazione - ha spiegato il sindaco Antonio Decaro - non abbiamo messo risorse comunali e il nostro impegno sarà quello di ampliare la fruizione dei beni con attività a favore della cultura e dei cittadini e finalmente potremo completare il Polo dell'Arte Contemporanea in città. Con queste firme suggelliamo una collaborazione con Demanio e Segretariato già avviata per altre aree di Bari, dall'ex caserma Bonomo a quelle Milano e Capozzi dove sorgerà il futuro Parco della Giustizia".

L'accordo odierno si inserisce nel percorso di riqualificazione dei due edifici, già avviato a tappe negli scorsi anni. Per quanto riguarda il Margherita, ha spiegato la segretaria MiC Puglia Picarreta, "al momento è in corso la valutazione delle offerte per la gara" riguardante il completamento del restauro pubblicata a dicembre scorso. Gli interventi previsti, infatti, vedranno il completamento dell'impianto di aria condizionata, l'installazione di ascensori e l'ultimazione di altre zone, tra cui la 'veranda delle farfalle', nonché di ambienti che potranno ospitare mostre attualmente non autorizzabili, come ad esempio per la pittura. Nei prossimi mesi potrà essere completato anche l'iter burocratico per affidare i lavori dell'ultima porzione dell'ex mercato del Pesce non ancora restaurata, ovvero il piano superiore. Nella struttura vi saranno una caffetteria, spazi espositivi e uffici. L'edificio, inoltre, potrà contare su un roof garden panoramico, destinato a conferenze e appuntamenti culturali, ma anche su un piano terra destinato a degustazioni di prodotti pugliesi, il cui bando per l'individuazione degli operatori dovrebbe,ha detto Decaro, "partire a breve".

Oltre all'intesa di oggi, in cantiere vi sono altri due importanti passaggi riguardanti edifici storici della città: nei prossimi giorni sarà siglato un pre-accordo per valorizzare un'ulteriore porzione dell'Isolato 49 di Bari Vecchia dove ha sede il Museo Civico, con l'obiettivo di ampliare gli spazi espositivi. Infine, a breve, sarà perfezionato uno scambio che vedrà l'ex Macello Comunale con l'ormai inutilizzata caserma dell'Aeronautica di corso Sonnino. Il primo edificio servirà ad ampliare la Cittadella della Cultura con ulteriori spazi per Archivio e Biblioteca Nazionale, il secondo, invece, sarà la nuova sede, tramite il passaggio di proprietà alla Città Metropolitana, del Liceo Artistico 'De Nittis' di Bari.