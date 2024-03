Primi rilievi per progettare il sistema di linee Brt a Bari, al via le misurazioni: divieti in 11 strade della città

Si svolgeranno nella notte tra il 20 e il 21 marzo prossimi i primi rilievi, lungo diverse strade della città di Bari, per la progettazione del sistema di trasporto Brt, acronimo per Bus Rapid Transit, ovvero le 4 linee di autobus 'veloci' destinate a rivoluzionare la viabilità nel capoluogo regionale.

Il progetto,finanziato con circa 60 milioni di euro di fondi Pnrr prevede, oltre alla progettazione, l'acquisto di numerosi bus elettrici da utilizzare nel servizio e la realizzazione di fermate specifiche, percorsi dedicati e 'hub' dove saranno caricati i mezzi. Ed è proprio la misurazione stradale uno dei primi elementi che permetterà di arrivare alla progettazione esecutiva dei quattro percorsi da allestire.

Le strade interessate ai rilievi, con divieto di parcheggio disposto dal Comune e dalla Polizia Locale, si trovano in vari quartieri della città. Questo l'elenco: via della Costituente, viale della Resistenza, viale Luigi Einaudi (complanare parco 2 Giugno), via don Luigi Sturzo (in corrispondenza del parco 2 Giugno), viale Giuseppe di Vittorio (in corrispondenza del lato parco), largo Ignazio Ciaia, via Adolfo Omodeo, ponte Padre Pio, viale Vittorio Emanuele Orlando e via di Maratona. L'attivazione delle linee Brt è prevista entro il 2026.