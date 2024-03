Chiude il negozio di Trussardi in via Sparano: code di clienti all'ingresso

Code di clienti, in via Sparano angolo Calefati, nel cuore di Bari, per entrare nel negozio di abbigliamento Trussardi che, nei prossimi giorni, dovrebbe chiudere le proprie attività dopo tanti anni di presenza nella strada per eccellenza dello shopping cittadino.

In tanti cercano le ultime occasioni per accaparrarsi, a prezzi scontati, prodotti di una firma importante della moda italiana. Si tratta di un'altra chiusura di nome in via Sparano nel giro di alcune settimane: pochi tempo fa è toccato a Cima, storico negozio di abbigliamento all'angolo con piazza Umberto.