Bollettino Covid, in Puglia 980 nuovi casi: nel Barese 20 decessi legati al virus

Sono 980 i nuovi casi positivi al Covid in Puglia: a certificarlo i dati del bollettino del 23 novembre, calcolati su un totale di 3869 tamponi. A livello provinciale sono 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce,139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione mentre 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Gran numero di decessi nel Barese, dove si contano la metà (20) del totale odierno. I restanti 20 sono così divisi: 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Salgono a 11.288 sono i pazienti guariti (ieri erano 10.975) e a 31.979 gli attualmente positivi (31.352 nello scorso bollettino.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487, così suddivisi:

17.296 nella Provincia di Bari;

5.020 nella Provincia di Bat;

3.061 nella Provincia di Brindisi;

10.336 nella Provincia di Foggia;

3.404 nella Provincia di Lecce;

5.059 nella Provincia di Taranto;

309 attribuiti a residenti fuori regione,

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/whL7c