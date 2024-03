Allarme bomba all'Università: scattano le verifiche nel palazzo di Giurisprudenza

Allarme bomba nel palazzo di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Sul posto sono giunti agenti della Polizia locale, la polizia di Stato con Volanti, artificieri, unità cinofile, e vigili del fuoco, che stanno procedendo con le verifiche nell'edificio di piazza Cesare Battisti. Secondo quanto si apprende, il palazzo non sarebbe stato evacuato ma le persone presenti all'interno si sarebbero comunque allontanate. Non è chiaro al momento cosa abbia fatto scattare l'allarme: sul posto non sarebbe stata segnalata la presenza di oggetti sospetti e anche le primissime ispezioni avrebbero dato esito negativo.

Soltanto nella giornata di ieri, un altro allarme bomba ha interessato, sempre a Bari, la stazione ferroviaria di Palese e una scuola del quartiere, preceduto da un'altra allerta nella stazione di Trani, che ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria per diverse ore sulla linea Pescara-Bari. Su quanto accaduto ieri, la Dda ha aperto un'indagine.