In Puglia quasi 7600 test e 908 nuovi positivi al Covid, 25 le vittime

Cala il numero dei test effettuati in Puglia (effetto del weekend), mentre il rapporto tamponi/positivi sale lievemente rispetto a ieri. Secondo quanto riportato dal bollettino epidemiologico regionale di oggi, 17 gennaio, i nuovi casi sono 908, su 7572 test registrati, con una percentuale che si attesta intorno al 12% (contro il 10,59% di ieri).

I nuovi positivi sono 411 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 65 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Continua a salire il numero dei nuovi ricoveri: oggi sono 1545, sedici in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono a quota 56.120. Cresce ancora il numero dei pazienti guariti: oggi sono 50.458, 766 in più rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/yBACB