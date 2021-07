Covid, calano a 8 i positivi ospedalizzati nelle terapie intensive: nessun ingresso nelle ultime 24 ore

Sono 8 i positivi al Covid ricoverati in terapia intensiva negli ospedali pugliesi. A confermare il calo dei dati è il report nazionale del Ministero della Salute, che riporta anche come nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ingressi nelle terapie intensive e anzi il numero complessivo degli ospedalizzati, compresi i reparti di area non critica, è diminuito dagli 87 di ieri agli 83 odierni.

L'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, riporta costante la percentuale di occupazione dei posti letto Covid: 2% nelle terapie intensive e 3% nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, in linea con il dato nazionale.