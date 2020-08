Trentacinque nuovi casi in Puglia di coronavirus su circa 3mila test: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Trentacinque nuovi casi di coronavirus sono stati scoperti oggi in Puglia: è quanto afferma il Bollettino epidemiologico della Regione per il 21 agosto. In tutto sono stati eseguiti 2931 test con 14 positività in provincia di Bari, 4 nella Bat, 12 nel Foggiano e 5 nel Leccese. Non vi sono stati decessi. In turro sono 3996 i pazienti guariti e 419 i casi attualmente positivi, di cui 65 ricoverati in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4970 così suddivisi: 1618 nella provincia di Bari, 402 nella Bat, 683 nella provincia di Brindisi, 1297 nella provincia di Foggia, 642 nella provincia di Lecce, 291 nella provincia di Taranto r37 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21-08-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/T38wO