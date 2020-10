Il ministro Boccia è positivo al covid: qualche giorno fa era stata contagiata la moglie

E' risultato positivo al covid il ministro degli Affari Regionali, il pugliese Francesco Boccia. L'esponente Pd ha effettuato il test dopo che nei giorni scorsi sua moglie, l'ex ministro Nunzia De Girolamo, aveva manifestato sintomi al coronavirus, risultando anche lei positiva.

Boccia, in ogni caso, "era già in isolamento fiduciario da giorni a casa - spiega il suo ufficio stampa - da dove prosegue regolarmente il suo lavoro. Il ministro segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l'attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma" conclude la nota.