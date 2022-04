Corteo storico San Nicola, Gruppo Ideazione/Cube Comunicazione si aggiudicano il bando per l'organizzazione

La rti composta da Gruppo Ideazione srl - Cube Comunicazione srl si è aggiudicato il bando per l'organizzazione del corteo di San Nicola. A rendere noto l'esito dell'avviso pubblico - che aveva visto la partecipazione anche di Password Srl - è la ripartizione Culture del Comune di Bari. I lavori della commissione giudicatrice si sono chiusi venerdì scorso per il bando che prevede "l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata" della rievocazione di maggio dedicata al santo patrono barese.

Come riportato dal Comune, però, bisognerà attendere che terminino le verifiche previste sul possesso dei requisiti di partecipazione a cura del rup della gara. Poi, in caso di esito positivo, si procederà all’aggiudicazione definitiva. Il bando prevedeva un finanziamento da 132mila euro per la realizzazione del Corteo storico di San Nicola "declinato in performance artistiche, da svolgere nelle giornate del 6 e 7 maggio - aveva spiegato il Comune - fruibile in modalità live streaming e diretta TV su almeno un’emittente televisiva di rilievo regionale, con messa a disposizione gratuita del segnale per la trasmissione in favore di ogni eventuale ed ulteriore emittente televisiva".