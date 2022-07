Crollo in palazzina popolare al San Paolo, Arca Puglia costituisce 'commissione di indagine'

Una "commissione di indagine" per fare chiarezza sulle cause del crollo avvenuto lo scorso 15 luglio in una palazzina popolare di via Umbria, al quartiere San Paolo. Ad annunciarne la costituzione è la stessa Arca, con l'obiettivo, è spiegato in una nota, "di avere piena cognizione delle cause dell’evento e, seppur preliminarmente nei limiti delle proprie competenze, individuare ogni “responsabilità” concretizzatasi affinché, conseguentemente, possano essere fornite - all’Amministratore Unico e agli Uffici dell’Ente - utili indicazioni sulla successiva attività da svolgere".

La Commissione si insedierà il prossimo 20 luglio e sarà presieduta dall’Amministratore Unico dell’Agenzia, Pietro Augusto de Nicolo, e composta dal Direttore, dal Dirigente del Settore Tecnico, dal Dirigente del Settore Amministrativo, dal Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e dal Responsabile dell’Ufficio Appalti.

"Sarà svolto - spiega l'ente - un lavoro di raccolta documentale con approfondimenti di tutti gli aspetti tecnici che hanno riguardato gli interventi di manutenzione effettuati sulla palazzina. All’esito finale dell’attività della Commissione, l’ARCA Puglia Centrale intraprenderà tutte le azioni previste dalla norma per perseguire, in ogni sede consentita, ogni responsabilità che sarà individuata".