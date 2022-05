Incidente ultraleggero, dimesso dall'ospedale il pilota ferito. Domani l'autopsia sul corpo delle due vittime

È stato dimesso dall'ospedale il 57enne pilota del ravennate, Vincenzo Rosei, superstite dell'incidente aereo che si è verificato ieri mattina, intorno alle 10, fra due velivoli superleggeri, nel territorio fra Trani e Corato. Lo riporta l'Ansa: il pilota, che ha riportato diverse fratture durante le manovre per l'atterraggio di emergenza che gli ha salvato la vita, sarebbe stato già ascoltato dagli inquirenti in merito all'accaduto. Ulteriori dettagli emergeranno dalla perizia tecnica sui due aeromobili, sequestrati e collocati nella sede di una ditta di soccorso stradale di Corato. Centrale sarà anche l'autopsia sul corpo dei due coniugi - di 69 e 71 anni - morti nello schianto: l'incarico sarà conferito domattina al professor Antonio De Donno, come riportato dall'Agenzia Dire. L'autopsia dovrebbe essere eseguita nel pomeriggio di domani nell'istituto di Medicina legale di Bari. Secondo quanto emerso finora, le vittime hanno riportato traumi e lesioni causate dallo schianto ad alta velocità del mezzo su cui viaggiavano

L'inchiesta sull'incidente si concentra sulle accuse di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i due velivoli, decollati da un'aviosuperficie di San Giovanni Rotondo nel foggiano, sarebbero entrati in contatto all'altezza di contrada Casalicchio, al confine fra i comuni di Trani e Corato, precipitando poi al suolo.