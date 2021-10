Estorsione a titolare di agenzia di scommesse, sei arresti nel clan Strisciuglio: i nomi

“Estorsione continuata in concorso” con l’aggravante del metodo mafioso: con questa accusa sei presunti affiliati del clan Strisciuglio (del gruppo attivo nel quartiere San Pio) sono stati arrestati questa mattina a Bari ai carabinieri del comando provinciale.

>>> I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE <<<

Gli indagati sono accusati di aver rivolto una duplice richiesta estorsiva al titolare di un'agenzia di scommesse in centro a Bari, al quale sarebbe stato intimato di pagare somme di denaro anche a titolo di pagamento di "spese" sostenute dagli indagati, come spese legali o quelle per la cresima della figlia di uno degli arrestati. Le indagini hanno preso avvio, nel gennaio 2021, dalla denuncia del commerciante.

Gli indagati

- CATACCHIO Vito Antonio, 37enne, detto “Carota” o “U russ” già detenuto;

- CATACCHIO Oronzo, 45enne, inteso “Renzo” o “Enzo”

- SEBASTIANO Luca Antonio, 42enne, detto “Patana”;

- PESCE Lorenzo, 30enne;

- MAGRINI Leonardo, 46enne, inteso “Dino”;

- PROFETA Cosimo, 34enne.