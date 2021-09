Cluster di contagi Covid a Sannicandro, 12 positivi anche tra le scuole. Il sindaco: "Situazione inizia a essere preoccupante"

Il primo cittadino ha indicato sui social come insieme a Asl e Prefettura ci si sta muovendo per fermare il focolaio. La scorsa settimana si è tenuto un incontro del Coc per avviare le misure di contenimento

Cluster di contagi che ha interessato anche le scuole del territorio a Sannicandro. A darne notizia, parlando di una situazione che "inizia ad essere preoccupante" è il sindaco del comune barese, Beppe Giannone. Come ricordato dal primo cittadino, il focolaio ha portato in pochi giorni da 2 a 12 contagi e per questo è stato riunito la scorsa settimana il Comitato operativo comunale in Prefettura per disporre velocemente le misure di contenimento. In giornata è prevista intanto un approfondito controllo da parte dell'Asl per determinare i contatti avuti da parte dei nuovi positivi.

"Se gli effetti della campagna vaccinale sulla popolazione garantiscono una sostanziale resilienza della comunità, è anche vero che non bisogna mai abbassare la guardia - ricorda Giannone - È quindi assolutamente necessario continuare a seguire con attenzione le regole di prevenzione che tutti conosciamo. Ricordiamo che bisogna assolutamente rispettare le tempistiche previste dal Ministero della Salute in ordine all'effettuazione dei tamponi. È opportuno precisare che i tamponi antigenici eseguiti prematuramente rischiano di darci false illusioni e mettere a repentaglio la salute di chi ci è vicino. Abbiamo davanti una concreta prospettiva di normalizzazione, proviamo a coltivarla nella consapevolezza che l’impegno di ognuno di noi condizionerà la qualità del futuro di tutti".