Vasto incendio nell'area di Lama Balice: vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo, sul posto anche un Canadair

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando da ore l'area di Lama Balice, al quartiere San Paolo. Sul posto, per cercare di circoscrivere le fiamme, sarebbero al lavoro almeno cinque squadre di vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero. Secondo quanto si apprende, si è reso necessario anche l'intervento di un Canadair.

Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia locale, che hanno chiuso al traffico via Troccoli deviando il traffico per consentire lo spegnimento delle fiamme. Il fumo ha rapidamente raggiunto le case a ridosso della zona, mettendo in allarme i residenti. Presenti, a supporto delle operazioni, anche la polizia di Stato e un'associazione di volontariato.

Al momento non si conoscono le cause del rogo. Non si tratta tuttavia del primo incendio di grosse dimensioni che interessa il parco. Era accaduto nuovamente, ad esempio, nel 2017, quando un rogo distrusse oltre 20 ettari di vegetazione.

Un secondo e distinto incendio, secondo quanto si apprende, sarebbe in corso, sempre al San Paolo, nella zona di viale Europa, all'altezza degli uffici del Giudice di Pace.