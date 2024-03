Operazione 'Codice Interno', nuovi sequestri di beni per 12 milioni al clan Parisi-Palermiti

Un nuovo sequestro di beni è in corso in queste ore, da parte della Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione 'Codice Interno', che a fine febbraio ha portato a 130 arresti.

La polizia sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 soggetti ritenuti legati al clan Parisi – Palermiti. Il sequestro contempla 34 misure ablative di beni ritenuti "riconducibili alle attività delittuose del clan o comunque costituenti patrimoni di ingiustificata provenienza in sproporzione alle reali capacità reddituali da parte dei tredici indagati".

L'operazione vede impegnati uomini della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Scientifica.

Il valore dei beni oggetto dell’odierno provvedimento di sequestro si aggira, approssimativamente, intorno ai 12 milioni di euro, che vanno a sommarsi ai venti milioni di euro relativi ai sequestri già effettuati nel corso dell’operazione del 26 febbraio. Anche in questa occasione sono stati sequestrati beni immobili come terreni e appartamenti, quote di società commerciali e di servizio, beni aziendali e strumentali, conti correnti bancari e postali.