Il quartiere San Paolo riqualificato con un progetto di Renzo Piano: "'Lavori di rammendo' con i laureati del Politecnico"

Il quartiere San Paolo riqualificato grazie a un progetto architettonico promosso da Renzo Piano. Si tratta di 'G124', progetto nato nel 2013 su iniziativa dell'archistar ideatore dello Stadio San Nicola, nato con l’obiettivo di riqualificare alcuni luoghi delle periferie urbane sfruttando l’energia vitale degli stessi cittadini che vivono quotidianamente quegli spazi in modo da creare coinvolgimento e coesione sociale nel percorso di trasformazione.

Tra i tre luoghi simbolo di altrettante città italiane scelti nel 2022 c'è anche l'area di via Altamura a Bari - già interessata dall’intervento Quartiere Museale San Paolo con la realizzazione delle 10 opere murali sulle facciate degli edifici residenziali - oltre al rione Sanità a Napoli, che da enclave sta diventando un luogo e a una piazza del quartiere Commenda Est a Rovigo, dedicata al rifugiato sudafricano Jerry Masslo

Per l’intervento barese il gruppo di lavoro di Renzo Piano, in coordinamento con il Politecnico di Bari - docenti Carlo Moccia e Francesco Defilippis - ha individuato quattro giovani laureati la cui borsa di studio sarà coperta dallo stesso senatore a vita. I borsisti scelti dal Politecnico accompagneranno la comunità locale nella definizione delle linee di intervento per i “lavori di rammendo” - termine caro a Renzo Piano - di questa porzione del quartiere San Paolo. Il protocollo di intesa tra il Politecnico di Bari e il Comune - approvato questa mattina dalla Giunta comunale, che sarà siglato a breve, avvierà di fatto il percorso di partecipazione civica con i residenti del San Paolo per giungere a una trasformazione condivisa di questo pezzo di città e, quindi, alla successiva presa in cura da parte degli stessi residenti.

“Siamo onorati che l’opera di rammendo delle periferie avviato da Renzo Piano abbia scelto Bari come luogo di sperimentazione - dichiara il sindaco Antonio Decaro - e siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con il Politecnico, già consolidata in occasione del Festival dell’architettura, per la promozione di interventi sul territorio che si fondano su un coinvolgimento delle comunità che dovranno vivere e prendersi cura di questi spazi. La riqualificazione di questo spazio sottoutilizzato è un ulteriore tassello del più ampio progetto di rigenerazione sociale e materiale in atto nel quartiere San Paolo che ad ottobre scorso ha visto la realizzazione dei murales sulle facciate degli edifici di Arca Puglia, e che proseguirà con la riqualificazione di queste aree attraverso una dotazione verde di questi spazi pubblici, luoghi per eccellenza deputati al consolidamento delle relazioni sociali”.