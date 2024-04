Spending review nell'Asl Bari: in un anno risparmiati oltre 10 milioni di euro sulle bollette di luce e gas

L'Asl di Bari ha risparmiato in un anno oltre 10 milioni di euro nella spesa dei consumi di gas ed energia elettrica. Dall'analisi dei dati 2023, riporta i una nota l'Azienda Sanitaria Locale, il consumo di gas ha comportato un calo di spesa pari a 2.591.730,79 euro così come il consumo di energia è costato 7.525.602,55 euro in meno rispetto all’anno precedente. Le risorse economiche, che derivano dal piano di contenimento della spesa nei consumi delle forniture, potranno essere reinvestite.

I costi delle bollette sono stati abbattuti grazie all’impiego di una piattaforma che monitora i consumi di gas ed energia elettrica nelle strutture sanitarie e che ha messo in evidenza una contrazione notevole delle spese con risultati evidenti in termini quantitativi e monetari, specie nel confronto tra 2022 e 2023.

La spesa di energia elettrica nel corso del 2023 è stata complessivamente di 14.625.648,65 euro mentre l’anno precedente, nel 2022, è stata di 22.151.251,20 con una differenza del 34% che si quantifica in oltre 7 milioni e mezzo di euro di risorse economiche in meno. Stessa efficienza economica si riscontra nel consumo di gas: a fronte di 7.753.490,80 euro spesi nel 2022, nel 2023 il fatturato della azienda in questa voce di spesa è stata di 5.161.760,01 euro con una differenza di circa il 33,43%.

Attraverso il software di gestione remota, l'Asl Bari controlla in maniera centralizzata i dati di consumo dell’intera azienda, anche da più sedi, e semplifica i processi di monitoraggio delle utenze di energia elettrica e gas.