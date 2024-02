L'Università di Bari si presenta alle future matricole: due giornate dedicate all'orientamento

L'Università di Bari apre le porte per incontrare le future aspiranti matricole. Il 20 e 21 febbraio 2024, dalle ore 9 alle 17:30, si terranno due giornate di Orientamento dedicate alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori. Le iniziative in programma si terranno presso l’Aula 1 del Dipartimento di Chimica e le Aule 1-4 del Palazzo delle Aule del Campus "E. Quagliariello" in via Orabona 4.

Sarà possibile assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, sulla frequenza e sui requisiti di ammissione, le prospettive professionali e le opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo.