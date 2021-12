Festa dell'Immacolata a Bari: cosa fare oggi in città

Con l'accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, a Bari si è aperto ufficialmente il periodo delle festività natalizie. L'amministrazione comunale ha predisposto un calendario di iniziative, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla situazione Covid, per le feste in città.

Cosa c'è in programma oggi, giorno dell'Immacolata? Da segnalare, innanzitutto, per chi avesse voglia di approfittare del giorno di feste per fare shopping tra le bancarelle, l'apertura straordinaria di tre mercati settimanali, dalle 8 alle 13 di questa mattina.

In serata, invece, è prevista l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, con tante attività dedicate ai più piccoli. Sempre questa sera in programma l'accensione dell'albero di luci in largo Giannella. Sempre questa sera, al teatro Petruzzelli, l'iniziativa benefica 'Le strade di San Nicola'.

Da segnalare anche le diverse mostre, a cominciare da 'A Brick for Nick', l'opera dal San Nicola in mattoncini Lego in mostra al Museo Civico. Al Museo Archeologico, invece, la mostra di arte contemporanea 'Il sole è nuovo ogni giorno'.

CONSULTA L'AGENDA COMPLETA DEGLI EVENTI

QUI LE INIZIATIVE DI NATALE IN PROVINCIA

(foto Fb Antonio Decaro)