"Procedure troppo complesse" per acquistare gli abbonamenti a 20 euro del bus: il M5S chiede interventi a Comune e Amtab

Una procedura "oggettivamente complessa" per chi intende sottoscrivere l'abbonamento da 20 euro annuale Amtab per viaggiare sui bus a Bari se si è residenti o dimoranti abituali nel capoluogo pugliese: è quanto afferma il M5S che segnala difficoltà da parte dei cittadini nel completare le procedure

"Il titolo - spiega Antonello Delle Fontane, presidente della Commissione consiliare Qualità dei Servizi è 'rilasciato solo ed esclusivamente in formato elettronico, in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service'. Il cittadino che desidera acquistare l’abbonamento deve quindi aquistare un supporto materiale (la “card”), accreditarsi e registrarsi sul sito Amtab e sulla piattaforma Muvt. La procedura, in seguito, richiede download e upload del documento di identità, di un apposito modulo per l’autocerticazione e infine l’upload di una fototessera. Appare evidente, ed è confermato dalle numerose segnalazioni di cittadini in difficoltà, pervenute agli scriventi ed inoltre presenti sui media e sui social. che la procedura, specie per chi non abbia mai attivato per altri motivi la Muvt card e non abbia dimestichezza con i mezzi informatici, è oggettivamente complessa".

"Una Pubblica Amministrazione, in particolare nel momento in cui propone misure di agevolazione tariffaria su un servizio essenziale, non può ignorare e di fatto escludere una fascia di cittadini, fosse pure minoritaria, che a causa della complessità della procedura o perché non in possesso di strumenti informatici adeguati, non riesce ad ottenere l’agevolazione".

Delle Fontane, dunque, chiede al sindaco Antonio Decaro e al presidente Amtab Sabino Persichella di voler "attivare, con massima urgenza, almeno uno sportello 'fisico' per ogni Municipio, al quale possa rivolgersi questa fascia di popolazione per ottenere tutta l’assistenza diretta e materiale necessaria per acquistare l’abbonamento in oggetto. A parere della Commissione, la mancata attivazione di detti sportelli causerebbe una grave discriminazione sociale che siamo certi non sia nelle intenzioni di questa Amministrazione. In assenza di pronto e positivo riscontro, si preannuncia la presentazione di un Ordine del Giorno da sottoppore al voto del Consiglio Comunale nella prima seduta utile".