Crisi politica al Comune di Altamura: si dimette la sindaca Rosa Melodia

La sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di prima cittadina. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Facebook, nel quale spiega che dal mese scorso si era "determinata una crisi politica che prevalentemente è maturata in un periodo di mia assenza per le note ragioni di salute. Pur non avendone responsabilità politiche, questa situazione impone a me, quale guida dell'Amministrazione comunale, il dovere di rimuovere uno stallo che può provocare la perdita di importanti finanziamenti" aggiunge Melodia.

"Nel 2018 - ripercorre l'esponente politica - una coalizione di forze politiche ha deciso di sostenere un progetto di radicale e profondo rinnovamento, di cui mi sono fatta carico con la mia candidatura a sindaca. Le elettrici e gli elettori hanno premiato quella proposta, conferendomi il mandato a guidare la Città di Altamura per un quinquennio. Oggi constato, a pochi mesi dall'appuntamento elettorale del 2023, il venir meno delle condizioni per il prosieguo dell’azione amministrativa. Pertanto come atto doloroso ma necessario, con senso di responsabilità e profondo rispetto per l’Istituzione che rappresento, ho rassegnato le dimissioni. Sono stati anni molto complessi, per situazioni che mai si erano registrate nei precedenti mandati sindacali. Nel periodo 2020-2021 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato pesanti ricadute sulla macchina amministrativa, ad Altamura come nel resto del mondo, comportando la necessita e l’urgenza di trovare soluzioni rapide e tempestive a problemi inediti nella loro dimensione e gravità, come la violenta crisi economica e sociale scaturita dalle inevitabili chiusure".

"Pur rammaricata per gli obiettivi che strada facendo non è stato possibile perseguire - dice - , mi reputo molto soddisfatta dei risultati raggiunti. Abbiamo lavorato molto per fronteggiare un momento molto duro per una larga fascia di popolazione". "Nei giorni - aggiunge - che mi separano dalla effettiva conclusione del mandato, avrò modo di ringraziare tutte e tutti coloro che, a vario titolo e nei differenti ruoli rivestiti, in questi anni hanno condiviso un percorso amministrativo tanto faticoso quanto entusiasmante. Spero davvero che questa decisione possa far riattivare i procedimenti amministrativi che si sono fermati, con tutti i necessari atti per salvaguardare i finanziamenti ottenuti e le azioni avviate, che produrranno i loro effetti nei prossimi anni".