Lavoro in Puglia, i dati Istat indicano la crescita: "Centomila occupati in più negli ultimi 4 anni"

"La Puglia è la regione dove è cresciuta di più l’occupazione in Italia. In 4 anni l’aumento di 100.000 occupati in più e un aumento netto dell'8,6% è un dato eccezionale. Nessuna regione italiana ha registrato un aumento tale sia in termini assoluti che percentuali". Lo dichiara il segretario regionale pugliese del Pd, Domenico De Santis. L'esponente politico, in una nota, commenta i numeri emersi in uno studio dei consulenti del lavoro, elaborato sui dati Istat, che indicano l'aumento di 100mila posti di lavori in Puglia tra il primo trimestre del 2019 e lo stesso periodo del 2023.

È un risultato registrato nel quadriennio della pandemia Covid - sottolinea De Santis - Questi dati sono il frutto di un lavoro sinergico tra Regione Puglia, imprese e sindacati, realizzato dall’agenzia regionale Puglia Sviluppo. L’accordo delle misure Covid del 2020, realizzato con una concertazione tra Regione e parti sociali, in cui furono messi in campo strumenti straordinari anticiclici per combattere la crisi economica è stata la migliore manovra economica italiana. Un miliardo di euro di risorse regionali che hanno generato 5 miliardi di investimenti è stata la ricetta giusta per frenare la crisi. I dati di oggi premiamo il buon lavoro della Regione Puglia, del Presidente Emiliano e della sua Giunta".

"La Puglia è una Regione in grande stato di salute, che ha saputo reagire agli shock di guerra e pandemia e continua a crescere senza soluzione di continuità", commentano i deputati pugliesi del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra.