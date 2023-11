Bari all'82esimo posto della classifica sulla qualità della vita, Forza Italia: "Amministrazione comunale bocciata dall'Università La Sapienza"

"Mentre il centrosinistra si dilania alla ricerca di convergenze su un candidato sindaco per il 2024, l’ennesima graduatoria boccia sonoramente il suo operato ventennale al governo di Bari, tra cui quello decennale del sindaco uscente, Antonio Decaro, e della sua giunta. L’ennesima maglia nera in bacheca, questa volta, l’hanno conseguita nell’edizione 2023 dell’indagine sulla Qualità della vita, realizzata da Italia Oggi con l’Università La Sapienza di Roma.". È questo il commento del Direttivo cittadino di Forza Italia all'82esima posizione conquistata dal capoluogo pugliese nella graduatoria stilata dal quotidiano economico con la collaborazione dell'ateneo capitolino.

"Bari continua ad annaspare in fondo alla classifica dei 107 capoluoghi di provincia italiani, confinata nel gruppo 3, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente - si legge in una nota del partito fondato da Silvio Berlusconi - Anziché risalire, quest’anno perde posizioni e scivola all’82º posto dall'80º del 2022".

I rappresentanti cittadini degli Azzurri prendono in esame i parametri che hanno portato alla formazione della classifica: "I dati dicono che la Città 'vanta' solo 9 mq di verde urbano ad abitante; 0,32 mq di impianti fotovoltaici su edifici pubblici; una raccolta differenziata al 38%; adeguate competenze alfabetiche solo per il 59% degli studenti; 2,8 impianti sportivi ogni 100mila abitanti; 94 imprese ogni 100mila abitanti; una quota dell’8,8% di famiglie che possono far frequentare ai bimbi la scuola d'infanzia; 500 furti di auto annui ogni 100mila abitanti; una disoccupazione femminile al 14% e giovanile al 36%. Insomma, per l’ennesima volta, uno studio imparziale certifica con dati reali come oggi la sinistra, dopo 20 anni di governo di Bari, abbia portato la nostra Città a sprofondare agli ultimi posti tra i capoluoghi nazionali".

"La qualità della vita non dipende solo da focaccia, birra e orecchiette - accusa il Direttivo di Forza Italia - Bari non può restare agli ultimi posti. Può offrire una vita migliore ai suoi cittadini e diventare una moderna città europea".