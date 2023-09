Blitz della Polizia tra Barese, Foggiano e Bat, Gemmato (FdI): "Lo Stato c'è, e il 'modello Caivano' funziona"

"Lo Stato c'è. E non si torna indietro": così, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, commenta la vasta operazione condotta dalla polizia in Puglia, che riguardato in particolare i centri di Cerignola, Andria e nel Barese, Bitonto.

"È fondamentale - ha proseguito Gemmato - non abbandonare la gente onesta che vive una quotidianità fatta di sacrifici e senso del dovere, troppo spesso, però, ammorbata dalla presenza perniciosa della malavita. La vasta operazione di Polizia, che ha interessato le zone più sensibili della nostra terra costituisce il segnale più tangibile e confortante della presenza rassicurante delle forze dell'ordine. Il 'modello Caivano', applicato alle diverse realtà caratterizzate dalla delinquenza e dal malaffare, è la risposta più efficace delle istituzioni alla richiesta di sicurezza e legalità da parte della popolazione», ha detto ancora Gemmato.

"La Commissione Antimafia, con i nostri parlamentari di riferimento, sta seguendo con attenzione il caso Bitonto. Chi governa può e deve intervenire con determinazione e decisione anche nelle situazioni più difficili e intricate. In una comunità che voglia dirsi democratica è essenziale il rispetto delle leggi e altrettanto imprescindibile perseguire chi le viola", ha concluso Gemmato.