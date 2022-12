Pd, Bonaccini sceglie Bari per lanciare la corsa alla segreteria: il 10 dicembre al via dal capoluogo pugliese

Parte da Bari la corsa di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, per la segreteria Pd. L'incontro in programma nel capoluogo pugliese è in programma il 10 dicembre, e sarà il primo di un tour che toccherà 100 città, "non solo capoluoghi ma anche tanti piccoli Comuni", ha spiegato ieri Bonaccini che ha anche annunciato il 'ticket' con Nardella, sindaco di Firenze, al quale ha affidato "la presidenza della mozione".

La scelta di Bonaccini di partire dalla città del presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, sembra tutt'altro che casuale. Alcuni giorni fa, infatti, dal primo cittadino barese, intervistato da Repubblica, è arrivato una sorta di endorsement a Bonaccini, con l'invito, rivolto ai sindaci, a "fare sintesi e convergere tutti su un amministratore locale".