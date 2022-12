In Consiglio regionale arriva il gruppo di Azione: pezzi del Pd pugliese verso Calenda?

Il gruppo di Azione debutta nel Consiglio regionale pugliese con la possibilità che sia formato da tre esponenti. Lo riporta l'agenzia Dire spiegando che domattina l'annuncio sarà fatto dal leader del partito, Carlo Calenda, che sarà a Bari.

Al momento non vi sono conferme ma indiscrezioni darebbero in transito dal Pd, verso Azione, i consiglieri Ruggiero Mennea e Fabiano Amati. A loro potrebbe anche aggiungersi Sergio Clemente (Gruppo Per la Puglia). I tre, secondo l'agenzia, non avrebbero nè confermato né smentito il possibile passaggio.