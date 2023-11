Elezioni amministrative a Bari, domenica assemblea cittadina del M5S: "Discuteremo programma e unità della coalizione"

Il dibattito sulle elezioni amministrative comunali del 2024 sarà al centro della prossima assemblea cittadina degli iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle di Bari, che si terrà domenica 19 novembre all’ AncheCinema in Corso Italia 112.

Interverranno il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno, il coordinatore provinciale del M5S di Bari Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio, i consiglieri comunali e i consiglieri municipali.

"Daremo vita - spiegano Raimondo Innamorato e Leonardo Donno in una nota - a un dibattito costruttivo e partecipato sulle prossime amministrative, discutendo sul programma che stiamo provando a realizzare nel campo giusto progressista, così come sulla necessità di costruire una squadra che ambisca, allo stesso momento, all’unità della coalizione e alla materializzazione di un progetto condiviso. Questo in vista del prossimo tavolo convocato per il 20 novembre".

A Bari il Movimento 5 Stelle ha, per il momento, fornito appoggio alla candidatura di Michele Laforgia, sottoscrivendo insieme ad altre formazioni politiche (Psi, Sinistra Italiana, Europa Verde, La casa del Popolo, Verdi, Progetto Bari, Bari Bene Comune, Italia Viva, La Giusta Causa, Base Italia, associazione Luca, Stati Generali delle Donne, VoltEuropa, Verdi Italiani), la 'Convenzione per Bari 2024'.