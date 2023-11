Il centrosinistra barese alla ricerca dell'aspirante sindaco, il Pd: "Ritiriamo tutte le candidature e troviamo nome condiviso dalla coalizione"

"Con grande generosità il Pd all’unanimità ha deciso che questo è il momento di ritirare dalla discussione tutte le candidature e le disponibilità emerse finora per provare a costruire una coalizione unita che parta da zero nell’individuazione di una candidatura unitaria della coalizione". È questo il commento del segretario regionale dei Dem, Domenico De Santis, al termine dell'assemblea cittadina del partito riunita oggi a Bari.

Le ragioni di tale scelta sono state illustrate in apertura di riunione da Francesco Boccia a nome della segreteria nazionale, e il dibattito che si è sviluppato in assemblea ha accolto questa "necessità di lavorare insieme, nel Pd e nella coalizione, per assicurare alla città un nuovo ciclo di buongoverno e crescita in continuità con questi ultimi venti anni".

"Ha prevalso con grande responsabilità l'interesse a salvaguardare l'unità della coalizione nella sua ricchezza di presenze e di partecipazione - si legge in una nota del partito - Insomma l'obiettivo del Pd barese rimane quello di presentarsi alle prossime elezioni amministrative con una coalizione rappresentativa del più ampio schieramento progressista, ambientalista e civico. Pur essendo pronti a produrre una sintesi delle autorevoli disponibilità sin qui offerte il Pd cittadino ha optato per il perseguimento della massima ampiezza e unità della coalizione. È importante che tutti i soggetti oggi in campo dimostrino uguale responsabilità per garantire reali serenità e pluralità al dibattito delle prossime settimane".

"Lunedì il Partito Democratico - annunciano i rappresentanti locali - chiederà alla Coalizione di costruire insieme un manifesto dei valori del centrosinistra e che sulla base di questi si apra una nuova discussione sul possibile candidato sindaco unitario. Questo è il passo in avanti che il Pd fa e che invita l’intera coalizione a fare. Già da lunedì la delegazione Pd con il segretario cittadino Gianfranco Todaro e la presidente dell’assemblea Titti De Simone, affiancati dal segretario regionale Domenico De Santis, porterà al tavolo della coalizione queste conclusioni della propria assemblea, chiedendo che si apra una nuova fase comune di riflessione sui contenuti della proposta politica per la città e per la definizione di una candidatura unitaria della coalizione".

Il riferimento al ritiro dei nomi in campo sembra indirizzato, al momento, verso i 3 aspiranti dem (gli assessori comunali Pietro Petruzzelli e Paola Romano, oltre al deputato Marco Lacarra). Potrebbe, però, essere un messaggio rivolto anche nei confronti di Michele Laforgia, 'candidato in pectore' del cartello progressista 'Convenzione per Bari 2024'.

"Grande gesto di generosità e responsabilità da parte del pd - ha dichiarato il segretario cittadino Gianfranco Todaro - con l’unico obiettivo di tenere unita tutta la coalizione. Una scelta diversa oggi avrebbe inevitabilmente portato alle primarie. Andiamo al tavolo per individuare finalmente una figura condivisa da tutti, azzerando i nomi. L'assemblea cittadina rimane impegnata e convocata in modo permanente, perché nelle decisioni delle prossime settimane e poi nella campagna elettorale vera e propria, stia in campo la più grande comunità democratica di questa città, quella di un grande partito di centinaia e centinaia di iscritti e militanti".