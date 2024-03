Primarie del centrosinistra, sei seggi in tutta la città: dove e quando si vota

Si potrà votare dalle 8 alle 22, in uno dei sei seggi che saranno allestiti in città: due per il territorio del primo Municipio, uno per gli altri. Sono state stabilite le sedi che, domenica 7 aprile, ospiteranno le operazioni di voto per le primarie del centrosinistra che vedranno confrontarsi Michele Laforgia e Vito Leccese, per decidere chi dei due sarà il candidato sindaco della coalizione.

La scelta delle sedi è ricaduta su cinque hotel, a cui si aggiunge un palazzetto dello sport. I seggi saranno allestiti all'Hotel Majesty (Japigia) e all'Hotel Oriente (Madonnella), all'Hotel Rondò (Carrassi), all'Hotel B21 (ex 7 Mari, a San Girolamo), e all'Hotel La Baia (Palese). Per il IV Municipio la sede scelta è il Palacarbonara (zona Santa Rita). Nelle prossime ore verranno definiti gli ulteriori dettagli relativi alle modalità di partecipazione al voto.