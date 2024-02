Leccese soddisfatto del sì di Laforgia alle Primarie: "Segnale concreto anche se si è perso tempo"

"Finalmente un segnale concreto verso la ricerca dell'unità. Non possiamo che essere contenti che Michele Laforgia abbia accettato il confronto, libero, aperto e democratico che coinvolge il popolo del centrosinistra sulla scelta della guida della coalizione. Questo confronto non può che chiamarsi primarie". Ad affermarlo è Vito Leccese, candidato del Pd alle Comunali di Bari 2024, intervenuto dopo il via libera all'organizzazione di una consultazione di coalizione da parte dell'altro nome in lizza, l'avvocato Michele Laforgia, e della 'benedizione' del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte alla competizione. Lo riporta l'Ansa.

"Resta il rammarico per il tempo perso - aggiunge - e per le frizioni create tra le parti. Come sempre ho fatto in queste settimane, mi rimetterò alle scelte del Partito democratico e delle forze che siedono al tavolo della coalizione, le uniche titolate a stabilire le regole della consultazione popolare. Quanto alle regole, io sono dell'idea che non ci sia nessuna ragione per cambiare lo strumento che da anni il centrosinistra utilizza e che questa non sia materia di cui si devono occupare i candidati" ha concluso Leccese.

Fratoianni (Si): "Sosteniamo Laforgia"

Sulla questione è intervenuto anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "La disponibilità di Laforgia ad ampia consultazione democratica è un’ottima notizia - dice -. Anche le dichiarazioni di Giuseppe Conte e del M5S dimostrano senso di responsabilità e che è sempre più possibile costruire coalizioni forti, coese e pronte a offrire un’alternativa credibile. Noi abbiamo lavorato alla composizione del quadro, per la città di Bari - prosegue il leader di SI - e continueremo a farlo in tutta Italia. Adesso subito al lavoro: i cittadini progressisti ed ecologisti di Bari - conclude Fratoianni - devono scegliere fra due autorevoli esponenti. Noi sosteniamo Michele Laforgia, come dal primo momento".