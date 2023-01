Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Bari ha un nuovo capogruppo: è Antonio Ciaula

Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Bari ha un nuovo capogruppo: si tratta di Antonio Ciaula che subentra a Filippo Melchiorre, eletto senatore alle Politiche dello scorso settembre e comunque ancora componente dell'assemblea cittadina.

"Dopo dieci anni da capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Bari - afferma Melchiorre - passo il testimone al collega e amico Antonio Ciaula, una scelta dovuta ai sempre più intensi impegni romani. Resto, comunque, al mio posto di consigliere comunale a disposizione dei cittadini e del territorio.

Antonio, con altrettanto impegno e passione, porterà avanti progetti e obiettivi che ci siamo prefissati sempre nell'interesse dei baresi. Ci attendono sfide importanti, a Roma come a Bari".

Le congratulazioni arrivano anchr dal consigliere regionale e comunale Michele Picaro: "Auguri di buon lavoro al neo-capogruppo di Fratelli d’Italia del comune di Bari Antonio Ciaula che subentra a Filippo Melchiorre con cui abbiamo condiviso di accordargli fiducia continuando il lavoro di strenua opposizione alla politiche di centro-sinistra al comune di Bari, in Regione ed in Parlamento".

E lo stesso Ciaula ringrazia: "Ringrazio il senatore e amico Filippo Melchiorre - rimarca - per avermi indicato come nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia dopo i 10 ininterrotti anni in cui, sotto la sua guida, il gruppo ha ottenuto una serie di successi, con una costante crescita dovuta al lavoro e all'abnegazione da lui posti in essere. Ringrazio nel contempo il mio amico e collega di gruppo e consigliere regionale Michele Picaro per aver avallato e condiviso la scelta. Spero di essere all'altezza di questo compito che con onore cercherò di svolgere, mettendoci il massimo della passione e dell'impegno, rappresentando al comune di Bari, unitamente ai miei illustri Colleghi Filippo e Michele, le esigenze e le aspettative dell'intera comunità di Fratelli d'Italia, in una ottica di leale ma ferma opposizione al governo di centrosinistra".