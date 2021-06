"Basta con i Consigli online, torniamo in aula", le opposizioni a Palazzo di Città sul piede di guerra: diserteranno Conferenza Capigruppo

Le opposizioni a Palazzo di Città diserteranno la prossima Conferenza dei Capigruppo per protestare contro le sedute online del Consiglio comunale di Bari. chiedendo di ritornare in presenza, "nel rispetto del distanziamento fisico e sociale". Dall'inizio della pandemia, ovvero marzo 2020, l'assemblea cittadina si svolge proprio a distanza e da mesi le opposizioni chiedono il ritorno in aula Dalfino.

La nota è stata firmata dai consiglieri Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia), Antonio Ciaula (Forza Italia); Pasquale Di Rella (Di Rella Sindaco), Antonello Delle Fontane (M5S), Pino Viggiano (Lega), Francesca Ferri (Di Rella Sport): "Siamo indignati - aggiungono - dal silenzio assordante che proviene dalle stanze del Palazzo in merito alle ipotesi di rientro in presenza più volte illustrate, oggetto di confronto ma mai concretizzate. Ci rivolgeremo al èrefetto visto per chiedere un suo autorevole intervento. Ricordiamo inoltre che anche il Consiglio regionale si è svolto in presenza oltre alle sedute della Camera dei deputati e del Senato e in moltissimi consigli comunali pugliesi" rimarcano i consiglieri.