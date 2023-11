Il Consiglio regionale approva il Rendiconto. Le opposizioni abbandonano l'aula: "Metodi sbagliati da Emiliano"

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario della consigliera Antonella Laricchia (M5S), il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2022 ed il relativo rendiconto consolidato, con le risultanze esposte negli articoli contenenti le entrate e le spese di competenza, il risultato della gestione di competenza, la situazione dei residui passivi e attivi e delle economie vincolate, la situazione di cassa, il fondo pluriennale vincolato, il risultato di amministrazione ed il conto economico e stato patrimoniale. Un'approvazione che ha visto l'abbandono dell'aula, da parte del centrodestra, per protesta contro "le modalità" della Maggioranza.

L'assemblea ha anche espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale relativa al bilancio consolidato 2022 della Regione Puglia, che si compone del Conto Economico consolidato, dello Stato Patrimoniale consolidato e della Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa e della relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Il centrodestra ha convocato, al termine della votazione, una conferenza stampa per spiegare le ragioni della protesta: "Mai accaduto niente di tanto grave, nei tre anni precedenti di questa legislatura. Se abbiamo abbandonato l’aula, è perché è giunto il momento di dire basta al metodo di Michele Emiliano, che consiste nel provare ad usare anche il Consiglio regionale per trovare la quadra alle proprie questioni” ha dichiarato Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia, illustrando "l’allontanamento dell’intera opposizione consiliare dall’aula, a seguito della richiesta di riaggiornare la seduta in corso alla giornata di giovedì 30 novembre".

“Non sarebbe accaduto nulla di grave, – precisa Ventola – altre volte si è approvato il consolidato anche l’ultimo giorno del mese. Tuttavia, non si può più tacere sul metodo usato da Emiliano, che confonde i piani legislativi, quelli propri dei consiglieri, con quelli della gestione delle proprie esigenze. Non sono mancate le volte in cui, con senso di responsabilità, abbiamo mantenuto il numero legale. Siamo anche stati solidali al fianco del presidente della Giunta durante il Covid, salvo poi accorgerci del mercimonio che avveniva in quell’occasione. Ma adesso è giunto il momento di dire basta” ha concluso Ventola.