Elezioni comunali 2024 a Bari, la Lega respinge l'ipotesi del 'campo largo' con Pd e M5Stelle: "Nessuna alleanza innaturale"

"Ci fa piacere constatare che l’azione politica della Lega anche a Bari incontri addirittura il favore dei nostri avversari. Le parole pronunciate dall’assessore Stea nel corso di un’intervista lo testimoniano in maniera chiara e inequivocabile. Tuttavia, i nostri valori ci portano ad escludere categoricamente qualunque ipotesi di alleanza innaturale". Il deputato pugliese Davide Bellomo della Lega respinge, in una nota, le proposte politiche formulate dall'esponente regionale dei 'Popolari' in merito a futuri accordi per le elezioni comunali in programma nel 2024 a Bari.

L'assessore Regionale, Gianni Stea, durante un'intervista a Repubblica, aveva disegnato un possibile scenario nel quale sarebbe sorta una compagine politica 'allargata' con Pd, Lega, Liste Civiche e Movimento 5 Stelle. Per Bellomo la strada tracciata da Stea è impraticabile: "L’unità della coalizione di centrodestra è ben salda e intendiamo preservarla anche sul territorio. Ogni ipotesi su accordi, sia pure in fase embrionale, con altre forze politiche è destituita di ogni fondamento di verità".