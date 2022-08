Politiche 2022, Laricchia sfida il M5S: "Non voterò il partito se in Puglia rimane alleato di Emiliano"

"Si esca subito dalla maggioranza di Emiliano e ci si scusi con gli elettori del tradimento inflitto due anni fa. Diversamente, fare campagna elettorale, ma anche votare, per il M5S sarà impossibile per me e per quanti riconoscono la coerenza e credibilità come due valori importanti per l'essere umano e il politico". Con queste parole, scritte in un post sulla sua pagina facebook, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, sfida i suoi colleghi di partito che invece fanno parte della maggioranza guidata dal governatore Michele Emiliano.

I 4 grillini cui si riferisce Laricchia sono Cristian Casili, Grazia Di Bari, Marco Galante e l'assessora regionale al Welfare Rosa Barone. "Sono felice di sapere che in Sicilia il M5S correrà alle elezioni regionali da solo, e non in coalizione con il PD, coerentemente a quanto accade per le politiche. Non capisco però perché si lascino appiccicati alle poltrone di maggioranza di Michele Emiliano i 4 consiglieri regionali del M5S che due anni fa si prestarono a questo gioco di palazzo diretto da Luigi Di Maio e Vito Crimi e (Giuseppe Conte?) - scrive nel post Antonella Laricchia - Si rimedi subito anche in Puglia, riportando il M5S all'opposizione del governo regionale".

"Quanto accaduto in Puglia è un grande errore politico - ribadisce Laricchia - un crudele tradimento dei cittadini a cui si è usurpato il voto. A distanza di due anni è evidente che non c'è stato alcun risultato politico raggiunto in compenso, i quattro consiglieri sono stati obbligati al silenzio davanti a politiche inefficaci, alle nomine inopportune e gli scandali avvenuti".

La chiusura del post facebook è dedicata ad un'esortazione esplicita nei confronti dei colleghi regionali 'pentastellati': "Mollate le poltrone che non vi spettano e rispettate il voto dei cittadini".