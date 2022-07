"Qui staremo benissimo": Emiliano allontana le 'sirene' delle elezioni

"Hic manebimus optime'. Usa una citazione latina (Qui staremo benissimo), il governatore della Puglia, Michele Emiliano, per parlare della sua attuale situazione. Di fatto parendo escludere - come riportato dall'agenzia Ansa - definitivamente ogni ipotesi di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni politiche come gli sarebbe stato proposto dal Pd.

Il governatore è intervenuto ieri sera a Brindisi, a margine della presentazione di un libro, Emiliano ha detto: "Sinceramente non mi pare sia utile spostare i carri armati da un posto all'altro: o li aumenti di numero o è inutile che li sposti, ammesso che io sia un carrarmato".

"Quando sono in giro per la Puglia e mi capita di pensare di essere il presidente di questa terra - ha aggiunto - mi vengono i brividi e il groppo in gola. Io lavoro per la Puglia, ho un contratto che dura ancora più di tre anni e quindi: Hic manebimus optime (Qui staremo benissimo)".