Un barese candidato sindaco di Roma, è il 20enne Federico Lobuono: "Mettiamo al centro i giovani"

C'è un barese candidato sindaco di Roma alle prossime Amministrative del 2021: è Federico Lobuono, 20enne originario del capoluogo pugliese ma da 5 residente nella Capitale. La sua corsa è cominciata oggi, presentando la lista 'La Giovane Roma', formata da under 25 e pronta a sfidare Virginia Raggi.

".Vogliamo lavorare per trasformare Roma in una Capitale europea - spiega Lobuono a RomaToday - , che nulla ha da invidiare alle città del Nord. Una città che investe tempo, energie e risorse su cultura e turismo, in cui si mettano al centro i giovani, l’Università e la formazione" ha affermato il più giovane candidato sindaco di Roma della storia dell'Italia Repubblicana.

"La campagna de La Giovane Roma non sarà la classica campagna elettorale" sottolineando dal team della lista dove i componenti sono suddivisi in sottogruppi tematici per coprire tutti gli aspetti di una campagna elettorale, dal programma al coordinamento dei volontari fino all'aspetto social.

